Globo marca data para anunciar detalhes do BBB21; saiba quando · .

A Globo anunciou na manhã desta sexta-feira, 1º de janeiro, que irá divulgar novidades sobre o BBB21 no próximo dia 8, daqui a uma semana. A nova temporada do reality show estreará na emissora no próximo dia 25, e os participantes ainda não foram revelados.

As únicas informações confirmadas até o momento são de que o modelo deste ano seguirá os moldes do BBB20, com participantes famosos e anônimos, e a temporada será a mais longa da história, com 100 dias de confinamento. Além disso, Ana Clara Lima será novamente repórter da #RedeBBB, segundo J. B. Oliveira, o Boninho.

Informações sobre a lista de participantes fazem parte da lista de spoilers que a Globo irá liberar no próximo dia 8. Em entrevista recente no Mais Você, Tiago Leifert avisou que os nomes começarão a ser divulgados a partir de 18 de janeiro, uma semana antes da estreia do programa.

Ainda segundo o apresentador, a casa está quase pronta. A produção encontrou dificuldades em realizar a reforma por causa da pandemia de Covid-19, que deixou os fornecedores sem alguns materiais necessários.

A Globo já liberou a assinatura do pay-per-view no Globoplay para o BBB21. O pacote custa R$ 22,90, e dá ao assinante o direito de ter dois canais em um mosaico com quatro câmeras da casa.

Assim que Boninho anunciou que a edição deste ano contaria de novo com pessoas famosas, diversos nomes começaram a ser especulados –e solicitados– nas redes sociais, como Carla Diaz, Gabriela Pugliese, Andressa Urach, Livia Andrade e Fiuk.