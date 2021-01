Gloria Pires parodia Black Eyed Peas para esclarecer relação com Fiuk · .

Bem-humorada, Gloria Pires fez uma paródia da música I Gotta Feeling, do Black Eyed Peas, para esclarecer às pessoas na internet que não é mãe de Fiuk. A atriz virou um dos assuntos mais comentados do Twitter depois que os internautas se chocaram ao descobrir que ela é mãe de Cleo, mas não do participante do BBB21.

Gloria, então, entrou na brincadeira, e gravou um vídeo curto adaptando o refrão da música do grupo norte-americano para esclarecer a sua relação com o ator e cantor.

“A Gloria Pires é a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não”, cantou. No Twitter, ela justificou a paródia: “Descobri que virei um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e resolvi esclarecer a dúvida”, explicou.

O assunto se tornou viral nas redes sociais depois que o intérprete de Ruy em A Força do Querer disse no Big Brother Brasil 21 que é irmão de Cleo Pires, mas não é filho de Gloria Pires. “As pessoas têm que entender que minha irmã é a Cleo, mas minha mãe não é a Gloria Pires”, afirmou ele.

A sua irmã, aliás, ironizou o fato de os fãs na internet não saberem disso. “A internet acaba de descobrir mais uma bomba: Gloria Pires não é mãe do Fiuk”, escreveu ela no Twitter.

Fiuk, de 30 anos, é filho de Fábio Jr. com a artista plástica Cristina Karthalian, terceira mulher do cantor. Eles foram casados durante quatro anos, de 1986 a 1990, e tiveram outras duas filhas: Tainá e Krízia. O músico também é pai de Záion, fruto do relacionamento com a modelo Mari Alexandre.

Veja o vídeo bem-humorado de Gloria Pires e o tuíte de Cleo:

— Gloria Pires (@gloriapires) January 27, 2021