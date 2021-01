GM muda logo e reforça futuro sustentável com carros elétricos

A tradicional montadora General Motors, a GM, anunciou uma nova campanha de marketing que inclui também uma alteração na logo da companhia. A transformação visual tem como objetivo reforçar os investimentos da marca em setores que envolvem plataformas digitais, sustentabilidade e carros elétricos.

A logo agora apresenta cores mais suaves, mantendo o tom de azul, com as letras em minúsculo e um traço abaixo do “m”, como se fosse um plugue de um aparelho elétrico. Essa é uma referência direta ao Ultium, o sistema de baterias que é a grande aposta da GM no segmento. Além disso, as bordas foram suavizadas e ganharam curvas discretas.

Essa é a quinta alteração no símbolo da companhia, que já tem 113 anos de história e não passava por uma alteração assim há uma década. “A nova logo da GM é construída em uma herança forte, ao mesmo tempo em que traz um visual mais moderno e vibrante ao tradicional quadrado azul da GM”, diz a descrição oficial. O desenvolvimento ficou a cargo de uma equipe interna.

Uma das variantes da nova logo.Fonte: GM

A nova campanha de marketing, chamada de “Everybody In”, faz primeira apresentação em 11 de janeiro com uma reformulação no site da montadora e campanhas publicitárias. Porém, a logo já foi aplicada até nas redes sociais da empresa. A promessa da GM é de lançar 30 novos carros elétricos até 2025.