Gmail e Slack passam por instabilidades nesta segunda (4)

O primeiro dia útil de 2021 começou com empecilhos para os trabalhadores que utilizam o Gmail. Diversos usuários relatam instabilidade no serviço de email do Google nesta segunda-feira (4).

Entre os relatos de internautas no site Down Detector, há bastante lentidão no uso da ferramenta, com dificuldades para realizar o login e enviar novas mensagens.

Slack fora do ar

O Gmail não foi o único serviço a passar por instabilidades nesta segunda-feira. O comunicador Slack também apresenta problemas para muitos usuários, com um aviso de erro em seus servidores ao tentar conectar a ferramenta.

O Slack começou a apresentar falhas perto do meio-dia (horário de Brasília), parando de carregar conversas e threads. Em seguida, o comunicador ficou completamente fora do ar, apresentando apenas uma mensagem de erro na conexão com os servidores.