GOAT! Tampa Bay Buccaneers vence Green Bay Packers e Tom Brady vai ao seu décimo Super Bowl

O primeiro tempo foi nível melhor de todos os tempos. O segundo lembrou o quarterback anteriordos Bucs. Nada disso importa, entretanto. Tom Brady está em seu décimo Super Bowl, após o Tampa Bay Buccaneers vencer o Green Bay Packers, 31 a 26, no Lambeau Field, neste domingo (24), pelo NFC Championship Game. O time da Flórida conquistou um feito inédito com o triunfo. Vai ser a primeira equipe a decidir o Super Bowl em seus domínios.

Brady passou para três touchdowns nos dois primeiros quartos, sofrendo três interceptações nos últimos dois períodos. Mas contou com valiosa ajuda da excelente defesa bucaneira, que forçou dois turnovers, empilhou cinco sacks e parou Aaron Rodgers em diversos momentos, sendo peça fundamental no quebra-cabeça do triunfo de Tampa.

O Tampa fez bom uso da bola logo em sua primeira posse. Com passes precisos de Tom Brady, os Bucs foram avançando no campo. Já na redzone, o camisa 12 do time da Flórida, em uma terceira descida para sete jardas, deu passe perfeito, encobrindo a marcação e encontrando Mike Evans na endzone. Touchdown! As duas posses seguintes, entretanto, de vitórias defensivas, com os Packers e Bucs sendo parados com sacks para matar campanhas promissoras.

Abrindo o segundo quarto, o Green Bay deu o troco e pontuou no marcador. Aaron Rodgers conectou passe perfeito com Marques Valdes-Scantling na sideline direita, que correu para o TD, após bater a marcação. Tudo igual no gelado Lambeau Field. Tom Brady e companhia ficaram com inveja e comandaram linda campanha ofensiva para voltar à frente. Primeiro, Brady conectou longo passe com Chris Godwin, que fez recepção maravilhosa, com marcador em suas costas. Na sequência, Leonard Fournette quebrou um par de tackles para anotar o touchdown: 14 a 7.

O Green Bay recebeu a bola e voltou à carga buscando igualar o marcador. A campanha foi progredindo bem ao campo ofensivo, mas estagnou a beira da endzone. Aaron Rodgers tentou três passes para Davante Adams, não conseguindo conectar nenhum deles. A solução foi se contentar com o field goal e diminuir vantagem dos Bucs: 14 a 10. Os Packers, após impedirem o ataque de Tampa, ainda receberam a bola novamente no segundo quarto. Porém, Aaron Rodgers foi interceptado no meio do campo por Sean Murphy-Bunting. E o presente foi bem recebido por Tom Brady. Em um passe perfeito, o quarterback conectou com Scotty Miller, que superou Kevin King para mais um TD a favor dos Bucs: 21 a 10.

Segundo tempo

Pressionado pela desvantagem no marcador, o Green Bay voltou a campo sabendo que não poderia cometer mais erros. O que aconteceu logo nos primeiros minutos? Fumble de Aaron Jones seguido de retorno que colocou os Bucs na cara do gol. Tom Brady capitalizou novamente e ampliou a vantagem para 28 a 10, com um touchdown fácil de Cameron Brate. Com 18 pontos de desvantagem, os Packers sabiam que precisavam colocar o pé no acelerador e esquecer-se do freio. O time soube responder o turnover na campanha anterior, e Aaron Rodgers encontrou Robert Tonyan na endzone para o touchdown – o segundo dos Packs no confronto: 28 a 17. Após o ataque brilhar, a defesa de Green Bay veio a campo com sangue no olho. Após passe lastimável de Tom Brady, Adrian Amos fez a interceptação e colocou fogo no clima gelado do Lambeau Field.

E, agora, foi a vez dos Packers capitalizarem em cima do turnover. Após longo drive, Aaron Rodgers acertou Davante Adams na rota slant para diminuir o marcador: 28 a 23, após Green Bay não conseguir a conversão de dois pontos.

Tampa Bay começou já com ótima posição de campo no último período, após belo retorno de kickoff. Contudo, de nada valeu o esforço do Special Teams. Após drive animador, já em posição de, ao menos, chutar um field goal, Tom Brady tentou conectar com Mike Evans, o recebedor dropou o passe e viu a bola cair mansa no colo de Jaire Alexander. Apesar do esforço defensivo, Green Bay não foi longe, tendo que devolver a bola quase que imediatamente. Mas Brady falhou de novo, lançando nova interceptação, com Alexander novamente fazendo a jogada para Green Bay. E sem proveito para o ataque de Green Bay, em novo 3&out. A ineficiência do time de Wisconsin fez os Bucs se acalmarem ofensivamente e voltarem a pontuar. Desta feita, com um longo field goal de Ryan Succop: 31 a 23.

Os Packers tinham, agora, o relógio também como inimigo. E lutavam contra o tempo para tentar chegar ao Super Bowl. Com pouco mais de dois minutos, Green Bay conseguiu chutar um field goal e diminuiu a vantagem do rival: 31 a 26. Agora, a pressão estava toda na defesa cheesehead para conseguir parar o ataque adversário. Mas o setor falhou, cometendo falta em momento decisivo, numa terceira descida para quatro jardas e Tom Brady celebrou sua décima viagem ao Super Bowl.