God of War: Ragnarok terá designer de som de TLoU no time de devs

Beau Anthony Jimenez, famoso designer de som da Sony e veterano da indústria de games que já trabalhou em vários AAA de alto nível, está entrando para o time de desenvolvimento de God of War: Ragnarok.

O designer já trabalhou em alguns jogos com o selo da PlayStation, como Uncharted: The Lost Legacy e The Last of Us Part II — além de outros games renomados, como Ori and The Blind Forest e a franquia Destiny. Confira a publicação de Jimenez no Twitter:

Beyond thrilled to announce I have joined the @PlayStation Sound team! ♥? Honored to help contribute to PlayStation’s tradition of pushing the industry forward with iconic-sounding experiences… starting with the next God of War title! pic.twitter.com/RsOqQKzZgy — Beau Anthony Jimenez (@thebeauanthony) January 12, 2021

“Estou muito emocionado em anunciar que me juntei à equipe da PlayStation Sound”, escreveu Jimenez. “É uma honra ajudar a contribuir para a tradição da PlayStation de impulsionar a indústria com experiências que soam icônicas… começando com o próximo título de God of War!”, concluiu.

God of War: Ragnarok foi anunciado em setembro do ano passado durante o showcase de anúncios do PS5. O jogo está previsto para ser lançado em 2021 e marca o retorno triunfal de Kratos e Atreus enquanto eles exploram ainda mais os antigos reinos da Mitologia Nórdica.

(Fonte: Santa Monica / Reprodução)

Enquanto seguimos órfãos de qualquer informação sobre o novo jogo da Santa Monica, a Dark Horse Comics (conhecida pelas suas belíssimas estatuetas) confirmou na semana passada que a HQ God of War: Fallen God chegará aos Estados Unidos em 10 de março de 2021.

