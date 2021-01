Godzilla vs King Kong nos games! Relembre grandes jogos de kaijus

Depois que o filme Godzilla vs. Kong recebeu o seu primeiro trailer, poucos assuntos ganharam tanta atenção da internet quando o embate entre os dois monstros gigantes! Embora eles nunca tenham aparecido juntos em um mesmo jogo oficial, King Kong e o nosso eterno Gojira já estrelaram dezenas de jogos através de todas as gerações de consoles!

Hoje nós vamos celebrar alguns dos melhores, mais importantes e marcantes jogos dos monstros, além de revisitar outros clássicos essenciais estrelados por kaijus. Então prepare a sua pipoca e venha com a gente conferir o melhor da pancadaria entre gigantes!

King Kong (Atari 2600, 1982)

Como o mundo dá voltas! Se a Nintendo enfrentou acusações de violações de direitos autorais por parte da Universal quando lançou Donkey Kong, o jogo feito pela Tigervision trouxe ao Atari 2600 uma clonagem bem picareta da primeira fase do emblemático fliperama da Big N. Apesar da falta de originalidade, o game foi considerado bem divertido na época, e até era possível jogar alternadamente com dois jogadores!

Godzilla (Commodore 64, 1983)

A primeira aparição de Godzilla nos videogames aconteceu no Commodore 64 em um jogo não oficial feito pela Code Works. Não espere por muita ação aqui já que, além das óbvias limitações técnicas da época, este é um jogo estratégico de guerra no qual você só assume o controle das forças militares. A tela mostra um mapa do Japão e é preciso usar as informações para encontrar e matar o Godzilla antes que ele destrua Tokyo.

Rampage (Arcade, 1986)

Possivelmente o mais emblemático entre todos os jogos já feitos com monstros, esse fliperama da Midway é o mais perto que chegamos de viver a fantasia de destruir cidades controlando Godzilla e King Kong! É bem verdade que aqui tanto o gorila como o lagarto gigantes foram convenientemente rebatizados a fim de escapar de processos, mas isso não atrapalhou em nada a popularidade do jogo, que foi portado para dezenas de consoles nas gerações seguintes, além de inspirar um filme protagonizado por The Rock em 2018!

King Kong 2: Ikari no Megaton Punch (Famicom, 1986)

Inspirado no filme King Kong Lives, infelizmente este jogo da Konami ficou restrito ao mercado japonês. Na trama, assumimos o controle de King Kong enquanto ele procura pela Lady Kong, que está sendo mantida em cativeiro pelos militares. É preciso destruir os inimigos e cenários em uma câmera com visão superior, e há diversos power ups para colecionar pelo caminho, com alguns deles chegando a fazer referência a outros jogos da empresa, como itens saídos diretamente de Gradius!

King Kong 2: Yomigaeru Densetsu (MSX2, 1986)

Este jogo foi lançado junto com Ikari no Megaton Punch e também é inspirado no filme King Kong Lives. Na época, era mais comum ver jogos para diferentes consoles apresentarem temas e jogabilidade totalmente distintas, e aqui até o gênero mudou: neste jogo a Konami preferiu fazer um RPG e colocar os jogadores na pele de Mitchell, trocando a ação incessante do Famicom por uma jornada bem mais lenta e cadenciada, mais adequada ao público do MSX2.

Godzilla: Monster of Monsters (NES, 1988)

Já contando com o maior poder de hardware do Nintendinho, a Toho conseguiu explorar mais personagens do universo de Godzilla e colocou tanto o Rei dos Monstros como Mothra como personagens jogáveis! Eles precisam defender a Terra das ameaças do Planeta X, e o legal é que há vários tipos de ambientes diferentes para travar as lutas, desde selvas e desertos até cidades e zonas espaciais. Você começa gerenciando as peças em um tabuleiro estilo xadrez hexagonal, e então parte para as fases de ação para progredir, um gameplay bem diferenciado e marcante.

King of the Monsters (Arcade, 1991)

No comecinho dos anos 90, a SNK também tentou a sorte com kaijus e nos trouxe um dos jogos mais queridos do Neo Geo e fliperamas! Ao invés de apostar no gameplay 2D que lhe trouxe tanto sucesso nas suas principais franquias de luta, aqui o duelo tinha muito mais profundidade e clima de beat ‘em up, permitindo que as criaturas explorassem o mapa à vontade durante o wrestling entre kaijus. Naturalmente, os personagens Geon e Woo são clones não licenciados de Godzilla e King Kong, o que ajudou o jogo a ganhar ainda mais fama e até inspirar uma sequência já no ano seguinte.

Super Godzilla (SNES, 1993)

Apesar de seguir a tendência da geração de colocar Super como prefixo no título dos jogos, aqui a Toho encontrou uma boa desculpa para isso, já que você controla tanto o Godzilla como o Super Godzilla, a sua versão ainda mais poderosa! O jogo começa depois que Ghidora, controlado por alienígenas, ataca Osaka. Logo descobrimos que Mechagodzilla é o principal antagonista, e é bem divertido lutar aqui, já que o game não se resume apenas ação sem cérebro. Ao invés disso, você precisa navegar por duas telas até encontrar os monstros para lutar: uma delas mostra as suas ações, e outra a sua localização atual. Era um ótimo aluguel na época!

Godzilla Generations (Dreamcast, 1998)

Revisitar a história do Dreamcast, o último console da SEGA, é sempre uma experiência agridoce para os fãs da produtora, que até tentou apelar para o carisma do Godzilla em seu lançamento japonês. Um dos quatro títulos disponíveis assim que o console chegou às lojas, Godzilla Generations acabou não sendo muito bem recebido e ficou aquém do padrão da qualidade esperado da SEGA, mantendo o jogo restrito ao mercado japonês. Aqui, você destrói cidades reais no controle de várias versões do Godzilla, mas os controles ruins acabaram desmotivando os fãs.

Godzilla Save the Earth (PS2, Xbox, 2004)

Um dos jogos mais queridos do Godzilla, em grande parte graças ao fenômeno de popularidade do PlayStation 2, a sequência de Destroy All Monsters Melee se passa dois anos após os eventos do jogo original e mantém a jogabilidade de seu predecessor. A grande novidade aqui é o gameplay online presente na versão para Xbox, e a adição de mais ataques com raios e variações de terrenos, com direito até a fases embaixo d’água!

Peter Jackson’s King Kong The Official Game of the Movie (Nintendo DS, Game boy Advance, PSP, PC, Gamecube, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360, 2005)

Cheio de moral após emplacar a franquia cinematográfica de O Senhor dos Anéis, o cineasta Peter Jackson lançou um super blockbuster reimaginando a história original do King Kong para uma nova geração. Curiosamente, o jogo oficial do filme acabou sendo bem melhor recebido que o longa, sendo frequentemente citado como um dos melhores jogos inspirados em filmes!

Michael Ancel, o diretor do jogo, trabalhou em parceria com Jackson para garantir bastante fidelidade estética e temática entre as obras, mas o que realmente chamou atenção foram os seus excelentes controles e ação imersiva, além das fases intercalando o controle entre humano e gorila gigante!

O que você achou da nossa seleção de jogos inspirados no Godzilla e King Kong? Qual dos dois monstros você acha que vai levar a melhor nos cinemas? Compartilhe a sua torcida com a gente nos comentários a seguir!