Goiás x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Posicionados nos extremos da tabela, tanto Goiás quanto Flamengo estão pressionados por uma sequência de resultados positivos para as suas pretensões – permanecer na Série A e ser campeão, respectivamente. E, nesta segunda-feira, a partir das 20h, as equipes se enfrentam no Serrinha, em Goiânia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Goiás e Flamengo vêm de derrota na competição, sendo que o Rubro-Negro não vence há três rodadas e, atualmente, está fora do G4 por um ponto. Já o Esmeraldino receberá os cariocas a seis pontos do primeiro clube fora do Z4.

Confira mais informações da partida entre Goiás e Flamengo:

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Data-hora: 18 de janeiro, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Onde assistir: Premiere, SporTV, Tempo Real do LANCE! e narração do Voz do Esporte no Facebook do L!.

GOIÁS (Técnico: Glauber Ramos)

Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Shaylon, Ariel Cabral, Breno, Douglas Baggio e Jefferson; Fernandão e Rafael Moura.

Lesionados: Kaio e Taylon

Suspensos: –

Pendurados: Breno, Daniel, Rafael Moura, Augusto César, Vinicius Lopes, Caju e Ratinho

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

César; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Gabigol).

Lesionados: Thiago Maia e Diego Alves

Suspenso: Gerson

Pendurados: Bruno Henrique, Renê, João Gomes, João Lucas, Gabigol e Rogério Ceni.

PALPITES: Na redação do LANCE!, 50% acreditam em vitória do Flamengo, 35%, em empate, e o restante, 15%, em triunfo do Goiás.