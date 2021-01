Goleiro italiano tem Ferrari de R$ 2 milhões destruída em lava-rápido

O goleiro Federico Marchetti, do Genoa, teve sua Ferrari destruída quando o carro foi levado para lavagem.

Uma chuva pesada na Liguria tinha feito o atleta com passagem pela seleção italiana querer ter seu carro cuidado de forma profissional.

No entanto, um funcionário dirigiu muito rápido com a Ferrari 812 vermelha, que normalmente custa em torno de 300 mil euros (R$ 2 milhões na cotação atual), em direção a outros carros parados e isso causou um sério dano. Ninguém se feriu no acidente.

Este modelo pode ir de 0km/h a quase 100km/h em menos de três segundos, e a batida resultou na abertura da frente com a suspensão completamente destruída.

Marchetti estava treinando com os seus companheiros no Genoa quando o incidente ocorreu, e a polícia local está investigando.

O jogador de 37 anos está no clube desde 2018, quando se transferiu da Lazio. Ele soma 11 atuações pela Itália na carreira.