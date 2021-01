Golpe no PIX promete dobrar dinheiro no Superdigital

Atualizado sábado às 19h45:

O Nubank se envolveu na questão de maneira pró-ativa e afirmou que, na verdade, os relatos são falsos: não passam de golpes que os próprios cibercriminosos utilizam suas chaves para ganhar dinheiro. Mais detalhes você acompanha aqui: https://blog.nubank.com.br/bug-do-pix-em-dobro-cuidado-com-esse-golpe/

Por outro lado, o Superdigital saiu do ar para correções de segurança e fez um comunicado em suas redes sociais, o que pode evidenciar um problema real sobre o caso:

comunicado

Notícia original

Uma suposta vulnerabilidade no Superdigital, banco digital do Santander, permitiu que cibercriminosos movimentassem um valor milionário durante a madrugada deste sábado (16). Ainda faltam detalhes específicos sobre a falha, mas imagens e vídeos comprovam que carders conseguiram realizar até saque de dinheiro via falha.

O TecMundo entrou em contato com o Santander no começo da tarde de hoje (16), contudo, devido ao fluxo grande de imagens e vídeos rodando nas redes sociais (como Twitter e YouTube), foi decidido publicar esta reportagem como alerta para clientes antes de um posicionamento.

É possível acompanhar cibercriminosos realizando saques em caixas 24 horas

Detalhes sobre a falha, sobre como o golpe é realizado, não será divulgada enquanto a vulnerabilidade não for resolvida. No entanto, nas imagens a seguir, é possível acompanhar cibercriminosos realizando saques em caixas 24 horas e notar saldos com mais de R$ 270 mil. Segundo o relato de uma fonte anônima que não quis se identificar, a madrugada de sábado virou uma verdadeira festa para os carders.

saldos

Relato

“Ontem surgiu uma falha absurda em um dos maiores bancos do Brasil, uma falha ridícula no PIX, essa falha se espalhou rapidamente e todos nos grupos começaram a fazer”, disse a fonte. “Valores absurdos, ninguém dormiu, todos que tinham conta nesse banco aproveitaram, foram no caixa 24hrs ou tiraram dinheiro de outra forma. Tem indivíduos que sozinhos fizeram valores maiores que R$ 1 milhão só ontem, essa falha com certeza está na casa das centenas de milhões de prejuízo para o banco”.

A apuração ainda está em andamento. Caso apareçam mais novidades, traremos atualizações.

Saldo

