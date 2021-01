Gols sofridos no fim custam pontos que levariam o time quase à liderança do Brasileirão; veja contas

O Palmeiras poderia ter entrado de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro também, mas levou um empate frustrante por 1 a 1 diante do Grêmio, na sexta-feira, no Allianz Parque, aos 43 minutos do 2º tempo de Diego Souza.

Essa não é a primeira vez que o time alviverde deixa pontos preciosos escapar na reta final dos jogos.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Ao todo, o Palmeiras, com Vanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira, levou seis gols neste Brasileiro dos 40 minutos do segundo tempo em diante.

Se fizer as contas dos pontos perdidos por esses gols, são 7 pontos que o time deixou de somar.

O Palmeiras está em sexto no Brasileiro com 48 pontos. O líder São Paulo tem 56 e um jogo a mais que os rivais também. Ou seja, o clube alviverde teria até a chance de liderar o campeonato se não fossem os “vacilos” no fim.

Em contrapartida, por duas vezes o Palmeiras conseguiu vitórias graças a gols nos acréscimos: contra o Athletico-PR (1 a 0, gol aos 47 do 2º tempo), e Red Bull Bragantino (2 a 1, gol aos 49), ambas no primeiro turno.

Veja abaixo os jogos em que o Palmeiras levou gols dos 40 minutos em diante neste Brasileiro: