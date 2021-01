Goodyear abre programa de estágio 2021; veja oportunidades

Goodyear abre programa de estágio 2021 com vagas disponíveis nas cidades de São Paulo, Santa Bárbara e Americana. Os interessados podem realizar sua inscrição até o dia 6 de fevereiro. Confira, a seguir, mais informações e como se inscrever!

Goodyear abre programa de estágio

A Goodyear abriu um programa de estágio nos municípios de São Paulo, Santa Bárbara e Americana. O único requisito a ser seguido pelo candidatos é ter disponibilidade para estagiar durante seis horas por dia.

As principais etapas do programa são:

Inscrições online: Término no dia 6 de fevereiro;

Testes online;

Processo seletivo;

Painel com gestores;

Início do estágio: Março de 2021.

A empresa Goodyear abre programa de estágio 2021 com muitos benefícios para seus estagiários, incluindo:

Bolsa auxílio;

Seguro de vida;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Assistência farmacêutica;

Recesso remunerado;

Desconto em produtos Goodyear.

Além destes, a Goodyear também vai oferecer um programa de assistência psicológica e social, e o estagiário terá a chance de participar do Programa de Desenvolvimento, onde irá melhorar seu dinamismo no ambiente profissional.

Como se inscrever

Para se inscrever no programa de estágio da empresa Goodyear, os interessados devem acessar o site oficial e, após conferir todas as informações referentes ao programa, se candidatar.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!