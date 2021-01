Google Docs lança novo recurso para documentos compartilhados

A Google confirmou, nesta terça-feira (26), uma nova atualização para o Google Docs, que ganhará um recurso voltado para documentos compartilhados. Conforme o comunicado no blog oficial da empresa, na nova versão, usuários serão notificados ao marcarem um colega de trabalho que estiver offline.

Para tanto, será adicionada uma seção de pop-up que incluirá o status dos funcionários. Nos casos de folga ou férias, a data de retorno será exibida. Caso muitas pessoas estiverem offline, os status serão mostrados de forma resumida. Para ter acesso às informações detalhadas, o usuário deverá clicar no ícone “informações”.

Em tempos de isolamento social e home office, o recurso pode ser muito útil, uma vez que facilitará a organização do ambiente de trabalho virtual, otimizando as tarefas e evitando possíveis maus entendidos entre os funcionários.

Recurso depende do Google Agenda

A imagem exibe como o status offline será exibido em documentos compartilhados.Fonte: Google via Workspace Updates/Divulgação

No comunicado, a Google esclarece que o recurso sincroniza dados do Google Agenda. Portanto, para que os status sejam precisos, é necessário que a equipe use um calendário compartilhado e o atualize conforme a rotina de trabalho.

O recurso de status será gradualmente disponibilizado para alguns usuários nas próximas duas semanas. Segundo a empresa, a novidade já estará totalmente implementada no Google Docs até março deste ano.