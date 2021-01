Google lançará versão simplificada do Android chamada Microdroid

A Google está preparando uma nova versão do Android, uma variante básica do sistema construída especificamente para máquinas virtuais. O objetivo do projeto aponta para a possibilidade da execução de uma versão do Android que possa ser operada na nuvem com um mínimo possível de recursos.

A imagem Linux do Microdroid foi flagrada na noite de ontem (26) em uma descrição de “commit”, operação que envia alterações mais recentes do código-fonte dentro de um sistema de controle de versão. Segundo a explicação, a nova opção será usada como uma “versão simplificada da imagem genérica do sistema Android (GSI)”.

O próprio GSI já é uma construção simplificada do Android de código aberto, normalmente utilizada por desenvolvedores para tarefas de teste e desenvolvimento. Agora, com base no Linux, o Microdroid promete ser ainda mais simples do que o Android GSI.

O site XDA Developers aposta que o objetivo faz parte de um esforço da Google para habilitar uma virtualização em hardware Android. Segundo os especialistas, a Google trabalha atualmente para trazer o mecanismo de virtualização do kernel (núcleo) do Linux, chamado “KVM”, para dispositivos Android equipados com processadores ARM64.

Possíveis aplicações para o Microdroid

Fonte: Geekrar/ReproduçãoFonte: Geekrar

Com isso, mecanismos como o DRM (proteção de direitos autorais) e criptografia poderiam, por exemplo, ser executados dentro de máquinas virtuais simplificadas no mesmo nível do sistema operacional, o que representa mais segurança para o Android.

No fundo, o projeto Microdroid pode estar relacionado com o componente Chrome OS Virtual Machine Monitor (VMM) que executa sistemas operacionais não confiáveis, sem que nenhum hardware real seja emulado, o que permitiria em tese que todos os tipos de softwares amigáveis ao Google possam aparecer em todas as máquinas.

Isso projeta um futuro no qual você poderia acessar, por exemplo, o Google Play e todos os aplicativos Android direto de qualquer tipo de dispositivo. Por enquanto, não há previsão de data do lançamento do Microdroid, mas é provável que ele seja liberado junto com o Android 12.