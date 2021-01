Google Maps do Android Automotive define rotas com postos de recarga

Planejar viagens com o Android Automotive será mais simples para os donos de carros elétricos equipados com o sistema da Google. Nesta semana, o Google Maps recebeu uma atualização que ajuda a definir as paradas para a recarga da bateria do veículo.

Com o novo recurso, o app indica as rotas mais eficientes com base no alcance da bateria do automóvel e o tempo de parada em cada estação de recarga. Para isso, o algoritmo também considera qual categoria de carregador o motorista usará.

O usuário pode verificar o trajeto mais eficiente na tela de bordo do veículo.Fonte: Google/Divulgação

Em seu blog, a Google explicou a nova funcionalidade usando o exemplo de uma viagem pela Europa de Berlim a Paris. O Google Maps encontrou a melhor rota para um veículo elétrico com autonomia de 400 quilômetros em menos de 10 segundos.

Assim, o app definiu um percurso com duração de 11 horas e 14 minutos, indicando 5 postos de recarga no caminho. Para o cálculo, o algoritmo considerou as características do carro e os dados sobre estradas europeias viáveis para modelos elétricos.

O recurso está disponível apenas para donos dos veículos Volvo Polestar 2 e XC40 Recharge – os únicos modelos que vem com o Android Automotive equipado de fábrica. Ainda não há informações se a funcionalidade chegará ao Android Auto.

Exemplo do percurso traçado com o novo recurso do Google Maps.Fonte: Google/Divulgação

Diferentes versões do Google Maps

Atualmente, a versão do Google Maps para Android Auto e Apple CarPlay apenas indicam os postos de recarga ao redor. No entanto, o app não calcula qual estação está mais próxima do motorista com base no status real de bateria.

É importante citar que o recurso do Android Automotive não é inédito. Os veículos da Tesla mostram toda a rede Supercharger na tela de navegação. Assim como, o sistema da marca calcula longos trajetos incluindo todos os pontos de paradas para recarga.