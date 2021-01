Google Meet ganha extensão que transcreve reuniões em tempo real

O Google Meet agora conta com uma extensão capaz de transcrever o que os participantes falam em reuniões em tempo real. Disponível para Google Chrome, o add-on feito pela Otter.ai utiliza inteligência artificial para transformar, em tempo real, a voz dos participantes da chamada em blocos de texto.

Após a instalação, o usuário precisa criar uma conta da Otter.ai para usar a ferramenta. Quando está ativa, a extensão identifica os participantes da reunião e transcreve todas as falas para uma planilha de texto.

O documento gerado pela inteligência artificial pode ser editado e também compartilhado. Porém, a solução só funciona no idioma inglês, de acordo com a página da extensão.

Já disponível no Zoom

Vale ressaltar que a Otter.ai também já disponibiliza sua extensão para o Zoom, o principal concorrente do Google Meets, desde abril do ano passado. Em ambas as plataformas, porém, a inteligência artificial acaba cometendo eventuais erros durante o uso. Logo, a dica é sempre ficar de olho nas transcrições realizadas pela solução.

A ferramenta da Otter.ai também exibe legendas em tempo real durante chamadas. Ou seja, além de ser uma solução para transcrever falas, a extensão que chega ao Google Meet também pode melhorar a acessibilidade das reuniões.

A Google já oferece suporte para legendas em tempo real no Meet em alguns idiomas e trará suporte para a função em português no começo deste ano.