Governo antecipa dois benefícios para aposentados

Até agora o governo tem desconsiderado qualquer possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial. Ainda na segunda-feira (11), o deputado Arthur Lira (PP-AL) afirmou que acredita não ser viável uma “solução a curto prazo” para substituir o auxílio emergencial, que teve seus pagamentos encerrados neste mês.

“A gente está cuidando da causa quando não cuidou do problema lá atrás. E volto a dizer o que disse aqui. Cobrei 2020 inteiro para que arrumássemos uma solução, com a PEC do Orçamento de Guerra em vigor. Eu não sou mágico. A gente não tem como propor uma solução a curto prazo”, afirmou Lira.

Porém de acordo com informações do assessor presidencial, um novo programa social poderá ser aporvado neste ano. “Por enquanto, no curto prazo, como a contaminação voltou a apresentar altas, a antecipação dos benefícios para aposentados e do abono salarial já ajuda a fazer uma transição até a vacinação. Com a volta do Congresso, em fevereiro, aí governo e parlamentares vão discutir se vamos aprovar um novo programa social, sempre respeitando o teto dos gastos públicos”,