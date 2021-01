Governo avalia flexibilizar lei trabalhista e renovar programa para trabalhadores

Encerrado em dezembro do ano passado, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEM) poderá ter nova rodada. Isso porque o governo federal avalia a renovação do programa para os trabalhadores. A medida foi divulgada nesta quinta-feira (28) , pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco.