Governo da Inglaterra anuncia novo lockdown no país, mas Premier League não será paralisada

Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, anunciou que o país entrará em novo lockdown após o crescimento acelerado de casos de contaminação por COVID-19.

Ao contrário do que aconteceu no último lockdown, em março de 2020, porém, a Premier League não será paralisada.

O Campeonato Inglês continuará sendo jogado normalmente, mas sem presença de público nas arquibancadas.

Da última vez, foram dois meses sem jogos por causa do coronavírus.

A Premier League está na 17ª rodada da temporada 2020/21, com o Liverpool na liderança, seguido pelo Manchester United.

A bola oficial da Premier League antes de partida Getty Images

Em comunicado também nesta segunda, a FA (Associação de Futebol da Inglaterra) comunicou que, por outro lado, os campeonatos de divisões inferiores serão paralisados.

Com isso, todas as partidas da 3ª divisão para baixo serão adiadas, ainda sem data para serem retomadas – as regras valem tanto para o futebol masculino quanto para o feminino.

Os clubes também serão proibidos de realizarem atividades em seus centros de treinamento, com os jogadores tendo que ficar em casa e trabalhar de maneira remota.

A Championship (2ª divisão) também não será afetada e poderá continuar, assim como a Premier League.