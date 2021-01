Governo do RJ publica decreto e autoriza 10% de público no Maracanã na final Palmeiras x Santos

O Governo do Rio de Janeiro publicou decreto nesta sexta-feira autorizando a presença de 10% de público na final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo dia 30 de janeiro, no Maracanã.

No entanto, não haverá venda de ingressos ao público, e só pessoas credenciadas pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) poderão entrar no estádio.

Vale lembrar que cada clube finalista tem uma cota de convidados, e a própria Confederação também costuma levar pessoas ligadas aos seus patrocinadores.

Como a capacidade oficial do Maracanã é de 78 mil pessoas, serão permitidos até 7,8 mil presentes no estádio no dia da finalíssima.

“O evento relativo à etapa final do Torneio Conmebol Libertadores 2020 não terá a presença de público pagante, sendo, no entanto, autorizada a presença de pessoas devidamente credenciadas pela entidade organizadora, inclusive integrantes da coordenação, realização, segurança e patrocínio do evento e das entidades esportivas participantes até o limite máximo de 10% (dez por cento) da capacidade do estádio”, diz o decreto.

Vista aérea do Maracanã no dia 19 de março de 2020 Getty Images

A Conmebol ainda informou que, para que o credenciamento seja autorizado, a pessoa deve apresentar um exame PCR negativo para COVID-19 datado de no máximo cinco dias antes do jogo.

Além disso, haverá checagem de temperatura na chegada ao Maracanã, e o uso da máscara de proteção facial será obrigatório o tempo todo no interior e no perímetro externo da arena.

A grande decisão da Libertadores será no dia 30 de janeiro, às 17h (de Brasília).

A FOX Sports transmite o jogo com exclusividade na TV fechada, e o ESPN.com.br fará acompanhamento em tempo real com vídeos da partida.