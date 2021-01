‘Graças a Deus deu errado”

Thiago Neves conquistou títulos pelo Cruzeiro, mas saiu do clube após o rebaixamento no ano passado sob fortes críticas. Teve uma ida frustrada para o rival Atlético-MG em 2020 e, atualmente no Sport, agradece por isso.

Segundo o meia, o interesse do Galo causou espanto no primeiro momento. Ainda assim, Thiago afirmou que, pela empolgação, deu o ‘ok’ para fechar. No entanto, por conta da pressão da torcida, o negócio não evoluiu.

“Confesso que fiquei surpreso com a ligação do Alexandre Mattos, no Atlético-MG. Mas na loucura, na empolgação, acabei aceitando. Hoje vejo que tudo que aconteceu, deu certo. Deu tudo errado e, se não, eu não estaria aqui. Estou feliz e era só isso que eu queria para mim e para minha família”, disse ao Globoesporte, completando com a felicidade de estar no Sport.

“Estou sendo bem tratado, o carinho que todo jogador precisa eu estou recebendo aqui, várias mensagens. E o mínimo que posso fazer é jogar. Hoje eu vejo que tudo que aconteceu deu certo. Deu tudo errado e, se não, eu não estaria aqui. Então acho que graças a Deus que deu tudo errado e eu estou feliz da vida”, disse Thiago.

Thiago Neves comemora gol pelo Sport sobre o Athletico-PR no Campeonato Brasileiro 2020 Divulgação| Sport Recife

Para chegar ao Sport, ele precisou deixar o Grêmio. Demitido pelo clube gaúcho após uma polêmica nas redes sociais, quando o atleta se questionou se era o problema da fase ruim da equipe, ele recebeu a notícia da ‘rescisão consensual’. No entanto, Thiago Neves não esconde a mágoa.

“Eu fiquei (chateado) pela forma que foi feito, ainda mais o Grêmio, que é um clube super correto, exemplo para vários clubes brasileiros. Mas só isso que fiquei chateado. Agora, é seguir em frente”, finalizou.