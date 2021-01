Gramática: o que aprender sobre Sintaxe

O conceito da sintaxe é a parte da Gramática que estuda a combinação, a relação e a disposição das palavras dentro no texto, a fim de se obter um enunciado que tenha sentido. A sintaxe tem uma fama maléfica por ser um conteúdo muito complexo e, por conta disso, é importante ter conhecimento sobre fonologia e morfologia.

Diferente da morfologia que estuda a forma, a sintaxe assume a complexidade de estudar a função das palavras. Neste caso, para explicar qual é a função de uma palavra, a sintaxe observa a relação que a palavra tem com as outras palavras da mesma oração.

Enquanto a morfologia classifica uma palavra em substantivo ou adjetivo ou artigo, a sintaxe faz a classificação das palavras para identificar suas funções dentro de um contexto.

Entenda na prática

Para exemplificar, acompanhe um raciocínio no próximo parágrafo com a palavra cadeira:

A morfologia vai dizer que a palavra cadeira é um substantivo, no entanto, a sintaxe vai dizer que a palavra cadeira está isolada, sozinha, sem contexto e, portanto, não é possível classificá-la. Todavia, ao inserir a palavra cadeira no contexto de uma frase a sintaxe consegue identificar uma função. Observe:

A minha cadeira favorita está na sala.

No contexto da frase anterior, a palavra cadeira passa a ter uma relação sintática e dentro dessa relação está estabelecido um contexto. A análise sintática também pode dizer que a palavra cadeira está exercendo a função de sujeito simples. Contudo, não significa que a palavra cadeira será sempre um sujeito simples. Pois, ao mudar o contexto da palavra cadeira identifica-se outra função. Observe:

Por favor, Davi, traga a minha cadeira.

Neste caso, a palavra cadeira está na função sintática de objeto direto.

Para compreender o conteúdo da sintaxe é preciso praticar com calma, você pode fazer exercícios e até mesmo acessar alguns aplicativos para aprender português.

Conheça a divisão de conteúdos da Sintaxe

O estudo da Sintaxe começa na diferenciação entre frase, oração e período. Em seguida são expostos os conteúdos que tratam de colocação pronominal, concordância verbal e nominal, e regência verbal e nominal. Estes três últimos conteúdos citados não possuem ordem cronológica de estudos, podem ser estudados em qualquer organização.

Quando o aluno estuda os três tópicos de frase, oração e período, ele entra em contato com esses três importantes termos que baseiam a análise sintática. Entretanto, esses termos estão hierarquizados na sintaxe e essa hierarquia pode ser percebida através de seus nomes. Por fim, dentro da oração se estuda os tópicos de sujeito e predicado.

Na sequência, aprende-se sobre termos integrantes, os quais estudam os complementos verbais para aprender a identificação de objeto direto ou indireto. Outro ponto importante é o estudo do complemento nominal e agente da passiva. Por último, o estudante aprende sobre termos acessórios que trata de adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo.

Quando terminam os estudos sobre os três termos da sintaxe, o aluno encerra o conteúdo do período simples. A depois passa a estudar o conteúdo do período composto.

No período composto o estudante entra em contato com as orações coordenadas e as orações subordinadas. Cada uma delas possuem várias subdivisões importantes para a sintaxe.

Então através dessa organização, percebe-se que a sintaxe realmente tem uma complexidade um pouco maior que as outras partes da Língua Portuguesa.