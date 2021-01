Gravado, Hora do Faro comete gafe com Lipe Ribeiro e Yá Burihan · .

Rodrigo Faro e seu Hora do Faro, da Record, cometeram uma gafe com Lipe Ribeiro e Yá Burihan neste domingo (17). Gravado, o programa relembrou o noivado dos influenciadores e o pedido de casamento que o ex-peão fez ainda dentro do confinamento. “Agora sou noivo”, declarou o modelo para o apresentador. No sábado (16), os artistas anunciaram o término.

Lipe foi convocado pelo dominical da Record para participar de uma pegadinha com Tays Reis. Em entrevista com Faro sobre sua passagem por A Fazenda 12, o ex-peão relembrou a amizade com a cantora, reviu algumas cenas e desabafou sobre a pressão do confinamento.

“Fiquei três meses sem ver a namorada e a família. Longe de tudo sem saber o que estava acontecendo. Com a pandemia rolando, sem saber como estava a família. Teve uma hora que eu falei: ‘Não vou aguentar’. Mas faltava tão pouco e acabei chegando na final”, analisou.

Como a atração é previamente gravada, Faro relembrou também um dos momentos mais emocionantes do artista no reality show: o dia em que ele pediu Yasmin em casamento ainda dentro da competição. O Hora do Faro reprisou a cena, com Ribeiro comentando ao final: “Agora sou noivo”.

A gafe repercutiu nas redes sociais com o fã-clube do ex-casal lamentando que o programa citou um noivado que não existe mais. “Faro mostrando o pedido de casamento de Lipe e Yá. Eles já terminaram. Trágico”, comentou o perfil @euhefzibah2. “‘Agora eu sou noivo’. Eu estou destruída. Lipe no Faro”, observou a internauta @GiovannaMercho1.

O noivado dos artistas chegou ao fim no sábado. A influenciadora digital anunciou o término da relação em interação com seus fãs no Twitter. “Não, ele não me traiu. Eu que errei com ele e, sim, no momento não estamos mais juntos. Por favor, respeitem o momento que estamos passando”, pediu.

Durante a tarde, ela enviou um áudio para a página Gossip do Dia no Instagram e chorou durante a mensagem. “Eu não queria que isso tivesse sido exposto dessa maneira, mas têm coisas que fogem do nosso controle. Eu sempre vou assumir meus erros, eu já assumi para quem deveria assumir. Já pedi perdão para quem eu precisava pedir”, declarou.

“Como eu sempre falei, todo mundo erra. Eu sempre acreditei na evolução das pessoas, não seria diferente comigo. Eu vou ficar quietinha e entender tudo o que aconteceu. Só queria que as pessoas não o atacassem. É isso, não tem muito o que falar”, pediu ela.

Ribeiro também usou as redes sociais para falar sobre o desenlace. “Sumi um pouquinho para minha saúde mental. Semana que vem apareço e converso com vocês e explico tudo. Amo vocês e obrigada pelo carinho”, declarou.

Veja vídeos de Lipe Ribeiro no Hora do Faro:

Boa tarde! O #HoraDoFaro deste domingo (17) já está no ar e chegou a hora da revanche! Antes de Tays lançar seu novo hit com Biel, Lipe vai aprontar todas com ela 😂 Acompanhe no quadro #ProntoPraFama! pic.twitter.com/ahhpP15P0F

— Hora do Faro (@horadofaro) January 17, 2021

Confira repercussão de Lipe Ribeiro no Hora do Faro:

“Agora eu sou noivo” eu tô destruída 😭 LIPE NO FARO

— Gi | Lipe e Raissa 🍸🐇 (@GiovannaMercho1) January 17, 2021

Faro mostrando o pedido de casamento de Lipe pra Yá, mas eles já terminaram, trágico 🤭🤭🤭

— Belinha 🦅 (@euhefzibah2) January 17, 2021