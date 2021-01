Grêmio ainda não venceu times do G5 neste Brasileirão e terá só mais uma chance

Além da derrota para o Flamengo em casa, outro fato preocupa o Grêmio nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O time treinado pelo técnico Renato Portaluppi ainda não venceu os cinco times que brigam pela taça nesta edição da competição, o que naturalmente afasta o Tricolor da disputa.

Ao todo, foram nove partidas, com seis empates e três derrotas. Como destacado pelo SofaScore, o aproveitamento é de 22,2%. A última chance para o Imortal será contra o São Paulo, em casa, na 36ª rodada. Fora do Brasileiro, o time gaúcho já venceu os paulistas pela Copa do Brasil.

Lucas Uebel/Grêmio

Com os pontos perdidos, em especial no jogo contra o Flamengo, o Grêmio praticamente dá adeus à disputa do Brasileirão. Restam apenas seis jogos e a diferença para o líder Internacional é de 11 pontos. O foco será mesmo a final da Copa do Brasil, e as datas desta decisão serão conhecidas neste fim de semana, após o encerramento da Libertadores.