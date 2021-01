Grêmio busca empate no fim da partida, e Atlético-MG perde oportunidade de colar no líder São Paulo

Grêmio e Atlético-MG se enfrentaram nesta quarta-feira (20) na Arena do Grêmio em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto direto pela parte de cima da tabela, o Galo saiu na frente com Hyoran, mas viu o Tricolor empatar com Éverton já no fim da partida..

Com o resultado, o clube mineiro chegou aos 54 pontos e ficou a três do Tricolor, enquanto os gaúchos estão na 6ª posição, com 51.

O jogo

A primeira finalização direta para o gol aconteceu apenas aos 14 minutos. Em saída errada do Grêmio, Vargas recuperou e tocou para Savarino. O venezuelano bateu colocado e assutou Vanderlei.

Aos 28, pênalti para o Galo. Arana deu de calcanhar para Vargas, que foi derrubado. Na cobrança, Hyoran bateu e colocou os visitantes na frente.

A segunda etapa voltou com os mineiros pressionando. Depois de boa jogada de Keno, Guga passou da boal e Vargas finalizou. Vanderlei espalmou e evitou o segundo dos comandados por Sampaoli.

Aos 17, Vanderlei voltou a brilhar. Em mais uma finalização de Vargas, o goleiro do Grêmio fez a defesa e evitou que o Atlético-MG ampliasse o placar.

Aos 39, o empate o Grêmio. Quatro minutos depois de entrar, Éverton deixou tudo igual. O meia-atacante aproveitou sobra e bobeira da zaga do Galo na área. Bateu forte e empatou o jogo

Aos 47, Éverson salvou o Galo. Ferreira fez boa jogada e finalizou para a boa defesa do goleiro atleticano.

Lucas SIlva, do Grêmio, e Vargas, do Atlético-MG, em partida válida pelo Brasileirão Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio 1 x 1 Atlético-MG

GOLS: Grêmio: Éverton; Atlético-MG: Hyoran

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz (Éverton), Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Maicon), Thaciano (Pinares), Alisson (Ferreira), Jean Pyerre e Pepê (Luiz Fernando); Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

ATLÉTICO-MG: Éverson; Guga, Igor Rabello, Réver (Gabriel) e Júnior Alonso; Hyoran (Borrero), Allan e Arana; Savarino (Franco), Keno (Marrony) e Vargas (Sasha). Técnico: Jorge Sampaoli

Classificação

– Grêmio: 6º colocado, com 51 pontos

– Atlético-MG: 3º colocado com 54 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no final de semana, pelo Brasileiro.

*horário de Brasília