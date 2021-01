Grêmio comunica término de contrato de cinco atletas do futebol feminino

O Grêmio utilizou as redes sociais para comunicar, na noite deste sábado, o desligamento de cinco atletas do futebol feminino por término de contrato.

As atletas Rebeca Prado, Bruna Flôr, Ana Alice, Byah e Tefa estavam presentes com a equipe durante o ano de 2020 e deixam o clube.

Em comunicado oficial, o Tricolor declarou: ”O Grêmio agradece a dedicação e entrega de cada uma em campo, que foram convertidas em conquistas e na consolidação do futebol feminino na série A1 do Campeonato Brasileiro em 2020, e deseja sucesso nos próximos desafios. O Grêmio também informa que a preparadora física Karla Loureiro não faz mais parte da comissão técnica e agradece o empenho da profissional nos últimos anos em prol do Clube.”