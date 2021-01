Grêmio empata com Fortaleza, Renato Gaúcho ironiza críticos de ‘ar condicionado’ e garante que não poupou jogadores

Sem vários titulares, o Grêmio só empatou com o Fortaleza no último sábado e perdeu chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Renato Gaúcho garantiu que não poupou jogadores e ironizou os críticos “de ar condicionado” dentro da imprensa.

“Tem que parar com essa ladainha de que está poupando. Na hora certa, nós poupamos lá atrás. Agora, não estamos poupando mais. Se os jogadores não estão em campo, eu tenho meus motivos. Vocês ficam o dia todo ali, 24 horas no ar condicionado e acham que sabem das coisas. Acham que sabem mais que o treinador, que convive com o departamento médico, fisiologista, com os jogadores”, disse o técnico após ser perguntado pela 3ª vez sobre o tema na mesma entrevista coletiva.

Nomes como Vanderlei, Diogo Barbosa, Kannemann, Jean Pyerre e Diego Souza não atuaram no Castelão, o que levantou dúvidas nos repórteres. O comandante tricolor, porém, afirmou que entrou com força máxima.

“Não existe a palavra preservação aqui dentro. O problema de vocês é o seguinte: quando você não veem um jogador em campo, vocês acham que o treinador está preservando. Eu não vou mais usar essa palavra. Vocês acham que o treinador está poupando. Vocês não sabem o que acontece no dia a dia, no CT. E eu não vou falar para vocês, nem o departamento médico vai falar para vocês. Se o jogador não está em campo, eu sei o que estou fazendo. Ninguém está poupando jogadores, a gente está brigando pelo título”, disse.

Renato Gaúcho em Fortaleza x Grêmio

“Se algum jogador não está aqui hoje, é porque nós temos nossos motivos. Eu estou botando força máxima o tempo todo”, reforçou Renato. “Eu tenho os dados científicos, eu não sou maluco de botar um jogador sabendo que eu posso arrebentá-lo”, explicou.

Com 49 pontos, o Grêmio ocupa atualmente a 5ª colocação, a 7 tentos do líder São Paulo. O próximo compromisso é na sexta-feira, pela 30ª rodada, diante do Palmeiras, no Allianz Parque.