Grêmio empata com o Fortaleza e perde a chance de dormir no G-4 do Brasileirão

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Grêmio empataram em 0 a 0, neste sábado, no Castelão. Apesar do resultado, as duas equipes criaram boas chances e poderiam ter aberto o placar.

Com o empate sem gols, o Grêmio perdeu a chance de dormir no G-4. Com 49 pontos, o time gaúcho segue na quinta colocação. O Fortaleza, por sua vez, segue na 15ª posição, com 32 pontos, e não possui chances de cair para a zona de rebaixamento ao final da rodada.

O time comandado por Renato Portaluppi retorna aos gramados na próxima sexta-feira, quando visita o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Dois dias depois, o time cearense entra em campo novamente para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio.

O jogo

A primeira oportunidade da partida foi do Grêmio, aos oitos minutos. Depois de uma confusão dentro da área, Felipe Alves saiu para abafar e a bola sobrou para Churín, que finalizou forte de primeira, mas Wanderson cortou.

A resposta do Fortaleza veio quatro minutos depois. Após tabela com Wellington Paulista, Romarinho recebeu na área e chutou de primeira, exigindo defesa de Paulo Victor. Na sequência, Gabriel Dias pegou a sobra e mandou chutou para fora.

Aos 16 minutos, o Grêmio chegou novamente ao ataque com Pepê, que recebeu pela direita e chutou cruzado, levando perigo para Felipe Alves. O Fortaleza retrucou com João Paulo, em um arremate forte de dentro da área aos 44 minutos, mas Paulo Victor defendeu.

Já nos acréscimos, Pepê marcou um golaço de cobertura após vencer a defesa do time cearense na velocidade. O lance, no entanto, foi anulado por impedimento após uma longa checagem do VAR.

Na segunda etapa, o Grêmio passou a dominar as ações do duelo. Aos 13 minutos, Pinares tirou tinta do travessão em cobrança de falta. Três minutos depois, Rodrigues aproveitou o cruzamento de Alisson e assustou com uma boa cabeçada.

Thaciano foi outro que tentou furar a defesa do Fortaleza. O atacante só não balançou a rede porque Felipe Alves realizou uma grande defesa com uma mão após um forte chute.

O goleiro ainda foi exigido aos 41 minutos por Ferreira, mas fez outra boa intervenção.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 0 X 0 GRÊMIO

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data: 09 de janeiro de 2021, sábado

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões amarelos: Derley, João Paulo, Felipe e Wellington Paulista (Fortaleza); Lucas Silva e Paulo Miranda (Grêmio)

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Wanderson e Carlinhos; Felipe, Ronald (Derley) e João Paulo (Yuri César); Romarinho, Wellington Paulista (Igor Torres) e Osvaldo (Bruno Melo). Técnico: Enderson Moreira

GRÊMIO: Paulo Victor; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Rodrigues, Bruno Cortez; Lucas Silva (Darlan), Matheus Henrique e Pinares (Thaciano); Pepê, Diego Churín (Ferreira) e Alisson. Técnico: Renato Gaúcho