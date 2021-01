Grêmio encaminha contratação do meia Douglas para fazer dupla com Falcão no time de futebol de 7

O Grêmio segue reforçando seu time de futebol de 7 para a temporada de 2021. Depois de assinar acordo com o rei do Futsal, Falcão, a equipe está próxima de fechar a contratação do ex-meia Douglas, que se aposentou em outubro de 2020.

A ideia do clube é contar com o jogador, campeão da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil pelo clube, para a disputa da Liga das Américas, do Mundial, que poderá ser disputado no Brasil, em julho, do Estadual, do Brasileiro e da Taça Governador.

Com isso, o meia conseguiria fazer dupla com o craque das quadras, que fechou com o clube no final de 2020 um contrato de cerca de 10 jogos. Em dezembro, três foram disputados. Os outros ocorrerão na Liga das Américas, em abril, e existe a possibilidade de uma renovação. O torneio continental será disputado no Chile.

Neste início de ano, o Tricolor já acertou com seis reforços: Juninho, Chay e Ruan, campeões brasileiros pelo Flamengo; Luis Guilherme, pivô da seleção brasileira e do Cavoka (SC); Matheus Rufino, artilheiro do último Brasileiro pelo Mozena (PR); e Bibi, destaque do Madureira.

Douglas possui uma forte identificação com o clube gaúcho por suas duas passagens pelo clube, entre 2010 e 2012 e depois entre 2015 e 2018. Durante a segunda, conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores.

Apesar de ter se aposentado depois de atuar pelo Brasiliense, o jogador anunciou sua aposentadoria publicando um vídeo emocionado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.