Grêmio encerra preparação para confronto decisivo diante do Atlético-MG

O Grêmio está pronto para a partida decisiva contra o Atlético-MG, na quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h15 (de Brasília), em Porto Alegre. Na tarde desta terça-feira, o Tricolor gaúcho realizou no CT Presidente Luiz Carvalho seu último treino antes do confronto, que pode colocar a equipe de vez na briga pelo título nacional.

Atualmente, o time de Renato Portaluppi é o sexto colocado do Brasileirão com 50 pontos, três a menos que o Galo, que ocupa a terceira posição. Para se aproximar da liderança, o Grêmio precisa vencer o Alvinegro e torcer por um empate entre São Paulo e Internacional, que possuem 57 e 56 pontos, respectivamente. Com a combinação dos resultados, a diferença para o topo da tabela cairia para cinco pontos.

Visando o duelo contra o Atlético-MG, o técnico Renato Portaluppi e sua comissão técnica orientaram o elenco gremista em três atividades diferentes nesta terça-feira. Depois do aquecimento, os jogadores foram divididos em dois times para um trabalho em campo reduzido, focando na intensidade na marcação e troca de passes.

Na sequência, o plantel tricolor participou de uma atividade de dois toques, já tradicional no dia que antecede as partidas. O fim do treinamento foi destinado ao aperfeiçoamento nas cobranças de falta e pênaltis.

Para o embate de quarta-feira, o Grêmio terá o retorno de Lucas Silva, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada. O volante pode entrar no lugar de Matheus Henrique, que levou uma pancada na panturrilha esquerda diante do Palmeiras e deverá ser opção no banco de reservas.