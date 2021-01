Grêmio fecha preparação com treino tático antes de viajar para São Paulo

O Grêmio realizou na manhã desta quinta-feira o último treino no CT Luiz Carvalho antes de viajar para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras nesta sexta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o técnico Renato Gaúcho participando do sorteio da Copa do Brasil, quem comandou as atividades foi o auxiliar Alexandre Mendes.

O treino focou em atividades táticas, com campo reduzido e divisão de times. Além disso, foram treinadas movimentações e traçada a estratégia para o confronto. Não houve definição de time, mas é sabido que Paulo Miranda e Lucas Silva não viajarão com a delegação, já que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O Grêmio está na 5ª colocação, com 49 pontos, dois a mais que o Palmeiras, 6º colocado. Em compensação, o Tricolor tem um jogo a mais. A partida será disputada no Allianz Parque.