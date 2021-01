Grêmio realiza último treino técnico para duelo contra o Bahia pelo Brasileirão

O Grêmio realizou nesta terça-feira seu último treinamento de preparação para o duelo contra o Bahia, que acontece às 19h15 (de Brasília) desta quarta, em Porto Alegre. O confronto é de duas equipes em momentos diferentes do Campeonato Brasileiro, já que o Tricolor gaúcho busca chegar mais perto dos líderes da competição, enquanto que o Bahia luta para se afastar da zona de rebaixamento.

O time de Renato Gaúcho se apresentou no CT Luiz Carvalho ainda no começo da tarde e perto das 15h foi à campo. Inicialmente, foram realizadas atividades físicas com o grupo, seguidas por orientações técnicas para trabalhar questões do jogo gremista. Por fim, a equipe treinou cobranças de bola parada e pênalti. O Grêmio já está em concentração.

Com 45 pontos somados e na quinta colocação da competição, o Grêmio depende de sua própria vitória e da derrota do Internacional para assumir o quarto lugar. Na parte de baixo da tabela, o Bahia ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos somados e busca uma vitória para se distanciar dos últimos colocados e sonhar com uma classificação para a Copa Sul-Americana.