Grêmio recebe proposta de R$ 132 milhões por Pepê, diz rádio

Destaque do Grêmio, Pepê está cotado para sair desde o ano passado. E uma proposta do Zenit chegou ao clube gaúcho no valor de 20 milhões de euros, cerca de R$ 132,4 milhões.

A informação foi divulgada pela Rádio Guaíba. De acordo com o veículo, a oferta foi diretamente para o Grêmio, sem passar pelo empresário do jogador.

Pepê estava na mira do Porto. Enquanto a diretoria tricolor negava uma conversa, os jornais portugeses afirmavam que o Dragão negociava com os brasileiros.

De acordo com o diário A Bola, o Porto queria pagar 15 milhões de euros, algo em torno de R$ 99 milhões, pelo atleta. No entanto, o Grêmio, protegido por uma multa rescisória de 150 milhões de euros (R$ 993 milhões), fazia jogo duro.

Por conta da crise da COVID-19, nenhum clube vai arcar com o valor estipulado em contrato. Para faturar com Pepê, o Grêmio estava ciente de que deveria negociá-lo por um valor bem abaixo. O contrato do atacante com o clube vai até 2024.

Pepê durante jogo entre Grêmio e Juventude, pela Copa do Brasil Gazeta Press

O Grêmio está na final da Copa do Brasil e, por isso, não pretende uma negociação pelo jogador. As partidas contra o Palmeiras estão marcadas para os dias 3 e 10 de fevereiro. No entanto, elas não estão confirmadas por conta da possibilidade de o time paulista ser campeão da Libertadores e ter que disputar o Mundial de Clubes no mesmo período.