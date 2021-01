Grêmio termina preparação e viaja desfalcado para Curitiba

Antes de embarcar para Curitiba, o Grêmio realizou um último treinamento na manhã deste sábado ainda em Porto Alegre. Renato Gaúcho usou o tempo disponível para fazer ajustes táticos na equipe e reforçar as orientações de bolas paradas ofensiva e defensiva.

Segundo o clube, o time que enfrenta o Coritiba neste domingo às 16h já está definido, mas só será divulgado momentos antes do apito inicial.

Alguns atletas do tricolor gaúcho não viajaram: Diego Souza (desgaste e dores nas pernas), Diogo Barbosa (inchaço no tornozelo), Diego Churín (estiramento), Maicon (fisioterapia), Pepê (dores no quadril), Kannemann e Matheus Henrique (suspensos) são desfalques certos no duelo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O grupo todo começou a manhã com trabalhos físicos comandados pelos preparadores gremistas e, logo depois, 11 jogadores foram escolhidos para uma orientação de ataque com o técnico Renato Gaúcho.

O resto da equipe fez um mini-jogo, trabalhando passes curtos e em velocidade. Na parte final da sessão, o comandante gremista juntou a equipe para trabalhar posicionamentos em bola parada.