Grêmio vence o Bahia com gol de Diego Souza, ultrapassa o Inter e entra no G-4

Estreando em 2021, o Grêmio confirmou o seu favoritismo e venceu o Bahia por 2 a 1, na Arena, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira.

Vanderson abriu o placar aos 17 minutos de jogo, fazendo seu primeiro gol entre os profissionais.

O Bahia chegou a balançar as redes com um golaço de fora da área de Gilberto no primeiro tempo, mas o VAR indicou impedimento na origem do lance.

Mas aos 2 minutos do segundo tempo, Anderson Martins arriscou de perna esquerda de fora da área, a bola desviou no meio do caminho e não deu chances a Vanderlei, empatando o confronto.

No entanto, um desvio também ajudou o Grêmio aos 9 da etapa final. Diego Souza bateu falta, a bola tocou na barreira e “matou” o goleiro Douglas, que chegou a defender parcialmente no reflexo, mas a bola entrou no gol na sequência.

Com o resultado, o Grêmio vai aos 48 pontos, ultrapassa o rival Internacional, que fará um jogo a mais nesta quinta-feira contra o Ceará, e entra no G-4.

A equipe de Renato Gaúcho mantém sa invencibilidade nos últimos 13 jogos no Brasileirão, com 9 vitórias e 3 empates no período.

Já o Bahia luta contra o rebaixamento e fica nos 28 pontos em 16º na competição.

Grêmio 1 x 2 Grêmio

GOLS: Vanderson e Diego Souza (GRE); Anderson Martins (BAH)

BAHIA: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Anderson Martins e Matheus Bahia; Ronaldo, Daniel, Ramon (Clayson) e Ramirez; Thiago Andrade (Rossi) e Gilberto; Técnico: Dado Cavalcanti

GRÊMIO: Vanderlei, Vanderson (Thaciano), Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Lucas Silva (Darlan) e Jean Pyerre (Pinares), Alisson (Everton) e Pepê; Diego Souza (Churin) Técnico: Renato Gaúcho

Próximos jogos

No fim de semana, ambas equipes voltam a jogar pelo Brasileirão:

Domingo, 10/01, 18h15*, Atlético-GO x Bahia

Sábado, 09/01, 21h*, Fortaleza x Grêmio

*Horários de Brasília