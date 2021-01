Greve dos caminhoneiros pode impactar compras pela internet?

Nesta quinta-feira (28), o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC) anunciou a decisão de suspender por tempo indeterminado as atividades dos trabalhadores autônomos e responsáveis pelo transporte de cargas no país a partir do dia 1º de fevereiro. A categoria deixou claro a insatisfação com a Petrobras, em relação aos altos valores do diesel.

O ofício, assinado pela diretoria do Conselho, explica que a política de preços de paridade de importação é lesiva para o mercado doméstico e o setor de transporte. De acordo com o CNTRC, 30% dos trabalhadores continuarão trabalhando.

Impacto da greve

A greve dos caminhoneiros realizada em maio de 2018 pode ser considerada uma das maiores mobilizações feitas pela categoria nas últimas décadas. A parada impactou todos os serviços do país e, mais diretamente, as compras em e-commerces. Na época, a plataforma de comércio eletrônico, Loja Integrada, conversou com cerca de 450 donos de lojas virtuais ao redor do Brasil para entender como a greve estava afetando o setor.

Na pesquisa, 71,9% dos entrevistados disseram que estavam com dificuldades para manter o calendário de entregas aos consumidores finais, enquanto 83% deles afirmaram que as vendas caíram notavelmente. O consumidor, por outro lado, vê o prazo para receber seus produtos aumentar em mais alguns dias. Como consequência, 23,8% dos entrevistados pela pesquisa afirmaram que os cancelamentos das compras foram um problema.

Neste ano, alguns comércios eletrônicos já estão se preparando para o período. Segundo a assessoria do Mercado Livre, um dos maiores e-commerces do país, a empresa “está acompanhando os movimentos do setor, e segue realizando as entregas dentro do prazo”.



Fonte: Tecmundo