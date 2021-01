Grey’s Anatomy: data de retorno da 17ª temporada é adiada novamente

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy (A Anatomia da Grey) teve sua data de retorno adiada novamente. Segundo a ABC, tanto a série médica, como Station 19 e A Million Little Things precisaram ter seus retornos postergados devido às complicações da pandemia da covid-19. Sendo assim, os novos episódios serão lançados a partir de 11 de março.

Inicialmente, a série voltaria no dia 4 de março. Porém, os protocolos de gravação durante a pandemia tornaram o adiamento necessário, mesmo que por apenas uma semana.

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Mais detalhes sobre a 17ª temporada de Grey’s Anatomy

Assim como diversos seriados, A Anatomia da Grey também tem sua temporada com foco no coronavírus. Porém, por tratar-se de uma série médica, o drama e a tensão são ainda maiores por aqui. Afinal, os médicos do Hospital Grey-Sloan estão na linha de frente do combate à doença.

Além disso, Meredith Grey foi contaminada e ainda está se recuperando do coronavírus. Será que ela conseguirá retornar a integrar de maneira efetiva o quadro de médicos do hospital? Teremos que esperar um pouco mais para descobrir!

Rumores sobre um possível fim da série ficam cada vez mais fortes. Afinal, o contrato de Ellen Pompeo (Meredith Grey) encerra nesta temporada e nenhum detalhe sobre a prorrogação foi divulgado até o momento. Então, fique de olho para saber mais!

