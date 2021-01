Grey’s Anatomy: quando volta a 17ª temporada da série médica?

Grey’s Anatomy, famosa série da ABC, está atualmente em sua 17ª temporada. A pandemia do coronavírus, inclusive, faz parte da trama dos novos episódios. No entanto, a produção criada por Shonda Rhimes em 2005 encontra-se em hiato desde 17 de dezembro. A pergunta que não quer calar é: quando a 17ª temporada de de Grey’s Anatomy estará de volta?

Veja o que já sabemos!

Saiba mais sobre a 17ª temporada de de Grey’s Anatomy

O drama médico da ABC já passou a grandiosa marca de 350 episódios e os fãs continuam a consumir todos os episódios com a mesma empolgação de sempre. Os personagens viveram grandes conflitos ao longo das temporadas, muitos deixaram a produção e outros foram sendo adicionados conforme o tempo foi passando.

(Reprodução)Fonte: ABC

A protagonista de Ellen Pompeo, Meredith Grey, no entanto, continua na série. A atriz já deu algumas entrevistas dizendo que acredita que a 17ª temporada pode ser a última. Contudo, não há nenhuma confirmação por parte da ABC, nem da showrunner Krista Vernoff.

Em hiato desde o final de 2020, Grey’s Anatomy só retorna em 4 de março de 2021 com o sétimo episódio desta temporada. A última vez em que a série foi vista, no intitulado “No Time to Despair” (“Sem tempo para se desesperar”, em uma tradução livre), tudo parecia bem, mesmo em meio ao colapso causado pela pandemia.

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy já trouxe diversos momentos marcantes para a série, como os reencontros hipotéticos de Meredith com Derek Shepherd (vivido por Patrick Dempsey) e George O’Malley (T.R. Knight), além de diversas emoções que interligam o drama médico com Station 19, também da ABC.

No Brasil, a série pode ser assistida, até a 16ª temporada, pelos streamings da Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay.