Grupo Adecco contrata CEO para programa One Month; veja como se inscrever

O Grupo Adecco abriu as inscrições para o programa One Month, onde os candidatos disputarão uma vaga de CEO global, cargo garantido por um mês. As oportunidades são destinadas a universitários de 40 países diferentes. Os candidatos selecionados representarão apenas o seu país.

Para realizar sua candidatura, o interessado deve estar matriculado em qualquer curso do ensino superior. Além disso, muitas etapas do processo seletivo estarão na língua inglesa, então o candidato precisa ter inglês fluente.

Os interessados devem acessar o link para realizar sua inscrição. As inscrições terão prazo final em 16 de abril de 2021.

O candidato brasileiro que passar no processo seletivo trabalhará durante o mês de julho na cidade de São Paulo, onde fica localizada a sede da empresa.

Além disso, haverá um Top 10 do global CEO for One Month, onde os 40 candidatos aprovados no programa irão participar. O universitário selecionado no Top vai administrar a empresa multinacional, junto a 34 mil funcionários que atuam nas empresas distribuídas em 60 países diferentes.

Sobre a empresa

A empresa Adecco é líder mundial em Recursos Humanos. Atualmente, a empresa atua em 60 países ao redor do mundo e, além disso, conta com mais de 5 mil escritórios que oferecem oportunidades de emprego a milhares de pessoas diariamente.

