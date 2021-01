Grupo Disney encerra programação da Fox Sports no Brasil

Em reunião comandada pelo presidente da Disney no Brasil, Hernan Estrada, o Grupo decidiu encerrar a programação dos canais Fox Sports no país. Neste novo modelo, a emissora passará a transmitir apenas eventos, reprises e jogos ao vivo, como a Copa do Nordeste, Libertadores e MotoGP. A informação é do jornalista Flavio Ricco, do Portal R7.

Além do cancelamento da programação, o Grupo Disney também decidiu que a operação técnica deixará de funcionar no Rio de Janeiro e passará para São Paulo, sob supervisão da ESPN Brasil. O Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro estima que cerca de 150 funcionários da Fox Sports devem ser demitidos.

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a fusão entre Disney e Fox em março de 2020. O órgão, no entanto, exigiu que os canais Fox Sports continuassem funcionando até 1º de janeiro de 2022.