Grupo GR conta com 127 vagas abertas para diferentes funções

O Grupo GR, referência na prestação de serviços de Segurança Patrimonial, Portaria, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica, entre outros, está com 127 vagas abertas para diversas áreas e funções.

Com mais de 10 mil colaboradores, a empresa busca ampliar sua atuação no mercado, atendendo a uma demanda cada vez mais crescente. Neste sentido, há vagas para as posições de vigilante, agente de portaria, bombeiro condutor, recepcionista, gerente de contas, controlador de acesso, encarregado de limpeza, auxiliar de serviços gerais, agente de conservação, supervisor operacional, porteiro, executivo de contas, atendente, inspetor de segurança, assistente de almoxarifado, entre outros.

Importante ressaltar que as vagas disponíveis atualmente são atuação em diversas cidades e estados do Brasil, como Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e muitos outros. Com alta demanda e rotatividade, a disponibilidade pode sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o preenchimento.

Como se candidatar

Há vagas para todos os níveis de escolaridade. Outros requisitos, bem como remuneração e os benefícios, podem variar conforme a localização, a posição desejada e o cliente.

Os interessados podem se candidatar única e exclusivamente pelo site do Grupo GR, na página Trabalhe Conosco, disponível no endereço https://grupogr.pandape.com.br/. O cadastro é gratuito.

Caso não encontre uma vaga que corresponda ao seu perfil, os candidatos podem, também, fazer o upload do currículo no Banco de Talentos, preenchendo as informações necessárias.

