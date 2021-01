Grupo Mrh do Ceará divulga 20 vagas de emprego para o setor elétrico

O Grupo Mrh do Ceará está com um processo seletivo aberto. São 20 vagas disponíveis para o setor elétrico em nove cidades do estado. Para participar da seleção, os candidatos devem ter formação na área. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

Grupo Mrh do Ceará está com vagas de emprego abertas

Algumas oportunidades de emprego foram anunciados pelo Grupo Mrh do Ceará. A empresa é especializada no setor de gestão de pessoas e serviços, e anunciou o processo seletivo para a área elétrica.

Para concorrer às vagas, os interessados devem ter formação na área.

Os novos contratados irão exercer seus cargos em diferentes áreas da empresa, sendo eles:

Técnico de operação;

Analista de operações e manutenção;

Especialista em operações;

Especialista em manutenções;

Entre outros.

As oportunidades são para diferentes cidades do estado, como Baturité, Beberibe, Canindé, Fortaleza, Itapajé, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Pedra Branca e Santa Quitéria.

Informações como salário, benefícios adicionais e carga horária não foram anunciados pela empresa.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo do Grupo Mrh da região de Fortaleza, os candidatos devem encaminhar um currículo, devidamente atualizado, para o e-mail: [email protected].

Além disso, para as demais regiões, os interessados devem enviar o currículo para o seguinte endereço de e-mail: [email protected].

