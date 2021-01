Grupo Soulan está com diversas vagas de emprego abertas

O Grupo Soulan, responsável por projetos em recursos humanos, está com diversas vagas de emprego abertas para diversas áreas e cargos. Com uma equipe altamente capacitada e especializada, a empresa é reconhecida por assessorar clientes na atração, avaliação, desenvolvimento e retenção de talentos, temporários ou efetivos.

Grande parte das vagas são para o setor de saúde. As empresas buscam enfermeiros, técnicos de coleta, auxiliares, copeiros, técnicos de coleta, recepcionista, assistente administrativo, radiologia, profissionais de imagem, médico, pesquisador clínico, médico do trabalho, farmacêutico, especialistas de regulatório, entre outros.

No entanto, há muitas outras opções para profissionais de outras áreas, como ajudante de produção, operador de produção, supervisor de vendas, analista de facilities, técnicos de informática, vendedor, analista de marketing, comprador, consultor trainee, auditor externo, designer gráfico e muito mais. Estudantes do ensino superior podem concorrer, ainda, às vagas de estágio na área de compras.

Importante notar que a Soulan atende diversas empresas e, por isso, as remunerações e benefícios podem variar de acordo com a posição e o contratante.

Como se candidatar

Todas as vagas oferecidas pela Soulan estão disponíveis na página da empresa no site Vagas.com. Por isso, os candidatos interessados devem acessar o endereço eletrônico para cadastrar o currículo e se candidatar em uma das oportunidades. Caso o profissional já tenha cadastro no site, basta atualizar as informações e aplicar para a vaga desejada.

A empresa está trabalhando de forma remota desde o início da pandemia, com atendimento telefônico reduzido ao público geral. Neste sentido, dúvidas e outras informações devem ser esclarecidas por e-mail ou diretamente no site da empresa, por meio da assistente virtual.

Está em busca de uma recolocação profissional? Acompanhe diariamente o Notícias Concursos e encontre a vaga ideal para seu perfil!