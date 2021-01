GTA San Andreas: fãs recriam trailer do game com gráficos de PS5

GTA San Andreas é considerado por muito como o melhor título da franquia da Rockstar. Protagonizado pelo icônico personagem CJ, ele foi lançado em 2004 e, desde a geração passada, muitos jogadores sonham com um remake do título. Por conta desse desejo, um canal no YouTube recriou o trailer do game com gráficos atuais, como se fosse um lançamento para PS5. Confira a seguir:

O vídeo mostra o trailer de lançamento de GTA San Andreas com um visual repaginado, como se fosse uma remasterização. Embora os os personagens ainda sejam um tanto pixelado, a ambientação e outros elementos do trailer trazem gráficos melhorados, principalmente em relação aos efeitos de sombra e luz.

Curiosamente, o canal colocou também as introduções de jogos quando são lançados para as plataformas da Sony, dando a entender que o remake seria exclusivo para o PS5. Claro que tudo não passa de uma brincadeira.

GTA San Andreas ganha “gráficos remasterizados” em trailer feito por fãsFonte: YouTube – XXII

O XXII é popularmente conhecido por ser um canal de vídeos sobre GTA. Nele, há desde vídeo reproduzindo cenas de games e filmes em GTA 5, como também dicas, tutoriais e, claro, recriação de trailers de outros jogos da franquia.