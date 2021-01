Guarani multa Júnior Todinho e Lucas Abreu após terem sido flagrados em casa noturna

O Guarani anunciou nesta segunda-feira que os jogadores Júnior Todinho e Lucas Abreu serão multados após a dupla ter sido flagrada em uma casa noturna. O valor da punição não foi divulgado pelo clube, mas será aplicado sobre os direitos de imagem dos atletas.

No comunicado, o Bugre afirma que a atitude dos dois “contraria o protocolo de segurança em saúde vigente durante o período de pandemia pelo coronavírus, e além disso, sem o uso obrigatório de máscaras”. O time ainda reforça que segue averiguando se outros jogadores estiveram presentes na casa noturna e, caso identifique outro atleta, ele também será punido.

O Guarani completa a nota ressaltando que a dupla não será afastada para não prejudicar a equipe, que passa por um surto de covid-19. Em seu último compromisso pela Série B, na quinta-feira diante do Cuiabá, o Bugre foi para a partida com apenas 13 jogadores, pois 17 atletas estavam contaminados pela doença.

O time volta aos gramados nesta quarta-feira, quando enfrenta o Vitória no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Faltando três rodadas para o fim da Série B, a equipe está na 10ª posição com 48 pontos, sete a menos que o primeiro clube dentro do G-4.

Confira o comunicado do Guarani na íntegra:

NOTA DA DIRETORIA E SUPERINTENDÊNCIA DE FUTEBOL

O Guarani Futebol Clube comunica que, os atletas Júnior Todinho e Lucas Abreu, pivôs de vídeos e fotos divulgados pelas redes sociais onde estavam em casas noturnas, o que já contraria o protocolo de segurança em saúde vigente durante o período de pandemia pelo coronavírus, e além disso, sem o uso obrigatório de máscaras, serão punidos em parte dos seus vencimentos (Direitos de Imagem).

O Clube informa também que ainda segue nas suas averiguações e, se novos atletas forem flagrados em igual situação, ou tiverem participado de outros casos semelhantes, também serão punidos.

Os atletas não serão afastados dos treinamentos, pois isto traria uma punição ao clube neste momento de elenco reduzido pelos motivos amplamente divulgados.