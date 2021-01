Guarani soma mais dois desfalques por covid-19 para dérbi contra a Ponte

A equipe do Guarani confirmou na tarde deste domingo mais dois casos de covid-19 no elenco. Após entrar em campo contra o América-MG, Pablo testou positivo junto ao zagueiro reserva Romércio.

Os dois atletas testaram positivo nos exames realizados logo após a partida contra o atual líder do campeonato. Pablo e Romércio se juntam a Marcelo, Bruno Sávio e Erick Daltro – todos positivos para o novo coronavírus.

Com isso, o técnico Felipe Conceição terá dor de cabeça em montar a Macaca para o dérbi campineiro que acontece na próxima rodada. São cinco desfalques certos ao todo e Júnior Todinho, artilheiro da equipe, como dúvida.

Ponte Preta e Guarani se enfrentam na próxima terça-feira, às 19h15, no Brinco de Ouro. As duas equipes estão coladas na tabela e ainda com chance de acesso – a vitória é importante para grudar no G4 na reta final da competição.