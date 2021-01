Guardiola critica demissão de Lampard no Chelsea: ‘Ou vence ou está fora’

O anúncio da demissão de Frank Lampard do comando do Chelsea é o assunto do dia na Inglaterra. Após confirmada a saída do treinador, até mesmo quem era rival do técnico comentou a saída do ex-jogador. Pep Guardiola, comandante do Manchester City, criticou a saída do inglês dos Blues.

– As pessoas falam sobre projetos e ideias. Ou você vence ou está fora. Quando os resultados não surgem, eles substituem você por outro treinador. Envio um grande abraço ao Frank (Lampard), que espero ver em breve – disse o treinador do City.

O treinador catalão também falou sobre o imediatismo de parte da imprensa sobre os técnicos. Para Guardiola, quando um time não tem um bom resultado já se fala em demissão.

– Todos nós precisamos de margem porque todas as ideias são boas. Não vou julgar o Chelsea. Às vezes, os jornalistas pedem paciência aos clubes e, quando empatamos um jogo, eles exigem que esses mesmos clubes nos expulsem. Em um mês, você pode jogar fora tudo o que construiu, porque os rivais também vencem e podem vencer você. Quando isso acontecer, você estará em perigo.