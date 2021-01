Guardiola diz que Bernardo Silva voltou ao seu melhor momento pelo Manchester City

O técnico Pep Guardiola disse em entrevista coletiva nessa sexta-feira que o meio-campista Bernardo Silva recuperou seu melhor futebol. Após apresentar problemas de regularidade na temporada passada, Bernardo vem sendo peça importante para o Manchester City.

“Bernardo está de volta. Sentiu dificuldades na temporada passada, talvez por falta de minutos ou porque não foi ele próprio. Sempre foi importante”, explicou o treinador. Ainda acrescentou que o meia “não pode jogar todos os jogos, uma vez que o elenco tem alternativas”.

O português de 26 anos foi titular nos últimos oito jogos do City, marcando três gols no período. Com a lesão de Kevin De Bruyne, deve se consolidar ainda mais na equipe. O próximo jogo dos Citizens será sábado, contra o Cheltenham Town, pela Copa da Inglaterra.