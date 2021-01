Guardiola diz que City terá cinco desfalques por covid-19 contra o Chelsea

Em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola confirmou que o Manchester City terá cinco baixas por covid-19 para o duelo com o Chelsea, que ocorre no domingo.

Dos nomes já divulgados, Gabriel Jesus e Kyle Walker estão entre os desfalques. Os outros três contaminados pelo novo coronavírus não foram revelados.

“Antes eram quatro casos, sendo dois jogadores. Agora são mais três. Acho que a Premier League não nos permite divulgar os nomes mas vocês saberão amanhã. Quando virem a lista de relacionados, verão que estarão faltando três jogadores importantes”, afirmou Guardiola.

🚨 COLETIVA DE IMPRENSA 🚨 Dentro de alguns minutos, Pep Guardiola dará início à primeira coletiva do ano 2021, antes do próximo desafio da @premierleague contra o Chelsea! 👊 🗣 @marathonbet 🔷 #MCFCPortuguês | https://t.co/JIQNttxQCn pic.twitter.com/URus9DUUbq — Manchester City (@ManCityPT) January 1, 2021

Os casos de covid-19 no Manchester City já provocaram um adiamento do confronto com o Everton, que aconteceria na segunda-feira. De acordo com o Guardiola, o jogo não ocorreu para evitar novas contaminações.

“Tínhamos jogadores suficiente para jogar, queríamos jogar, mas no dia do jogo, com mais casos, eu pessoalmente liguei para Ancelotti para explicar a situação. Se viajássemos, tendo estado em contato com nossos jogadores infectados, poderíamos infectar o time do Everton. Era um risco grande”, explicou o treinador.

Mesmo com os desfalques, o Manchester City tenta somar bons resultados nas próximas partidas para se aproximar da parte de cima da tabela do Campeonato Inglês. No momento, a equipe é oitava colocada com 26 pontos.