Guardiola explica por que não está no grupo de WhatsApp da seleção da Espanha

Pep Guardiola esteve novamente no centro de uma polêmica na Europa. Ainda em junho de 2020, o ex-goleiro Santiago Cañizares revelou a existência de um grupo no WhatsApp, popular aplicativo de mensagens instantâneas, com jogadores que foram aos Jogos Olímpicos de 1982, na Espanha. Lá estão reunidos quase todos, menos o atual treinador do Manchester City.

“Somos todos menos um: Guardiola. Provavelmente porque ele é o cara mais famoso do momento e eu entendo que ele não tem tempo para besteira”, disse o ex-goleiro.

Durante documentário Tócala otra vez, Pep, produzido pelo canal de TV Movistar+, o treinador respondeu ao seu ex-companheiro pela primeira vez.

“Em Barcelona formamos um grupo incrível que sei que se reúne no WhatsApp, mas como nunca estive. Cañizares, desculpe, mas você não me convidou. Não é que não queira estar lá, mas só descobri agora”, disparou o treinador.

Segundo o jornal Marca, as rusgas entre Guardiola e Cañizares são reflexo da postura do treinador sobre a independência da Catalunha, onde Pep nasceu. Em declarações sobre o assunto, o ex-goleiro do Valencia disse que ‘se sinta muito mal quando via Guardiola falar da Espanha’.

“Estive com ele na seleção espanhola e choramos quando fomos eliminados em Boston [na Copa do Mundo dos EUA, em 1994, contra a Itália]. Não sei quando o cérebro dele sofreu uma mutação”, disparou Cañizares.

Quem também disparou contra a postura política do ex-volante foi Alfonso Pérez, um dos poucos jogadores da história a atuar por Real Madrid e Barcelona. Para o ex-atacante, campeão olímpico com a Espanha em 1992, ‘Guardiola é uma das grandes decepções que teve no mundo do futebol’, após o treinador do Manchester City se posicionar a favor da independência catalã.

Ainda no documentário Tócala otra vez, Pep, o técnico se manifestou sobre o tema.

“Amo a Catalunha, o meu país, mas tenho imenso carinho pela Espanha e guardo uma memória incrível daqueles anos. Embora os grandes Alfonso e Cañizares, companheiros de equipe na época, sejam agora muito críticos porque joguei pela seleção espanhola […] me diverti muito e tentei dar o meu melhor pela seleção”.